الحكومة الروسية تقرر إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأساسية لمدة شهر

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إلغاء الرسوم الجمركية لمدة شهر على السلع الأساسية، ومن بينها الأدوية والمنتجات الطبية، ضمن التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين، خلال اجتماع الحكومة: "يتم إلغاء جميع القيود على توريد السلع الأساسية، ابتداء من الغد ولمدة شهر، بما في ذلك القيود الجمركية. سننشئ "ممراً أخضر" للمستوردين وكبريات الشبكات التجارية لاستيراد عدد من السلع، بما في ذلك الأدوية والمنتجات الطبية، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية".

وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 218 ألف، وعدد الوفيات اقترب من 9 آلاف، وتعافى أكثر من 84 ألف شخص.

وانتشر وباء فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في أكثر من 158 ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.

أما في روسيا، فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة 147، تعافى منهم 9 أشخاص.

وتتواجد 98 حالة من الإصابات في موسكو وضواحيها.