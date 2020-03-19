بالفيديو... مقارنة روسية - أمريكية على تحدي كورونا

ويبين الفيديو كيف يقوم نجوم السينما والتلفزيون الروس بغسل أيديهم على أنغام أغنية من قصيدة الشاعر الروسي كورني تشوكوفسكي من فيلم كرتون سوفيتي بعنوان "موي دا دير".

من جانبها دعت نائبة رئيس الوزراء في حكومة إقليم بايكال للشؤون الاجتماعية، أياغما فانشيكوفا، بصفحتها على إنستغرام المشتركين للانضمام إلى التحدي.

ونشرت فانشيكوفا يوم أمس الأربعاء، مقطع الفيديو وكتبت: "النظافة هي مفتاح الصحة!".

على الطرف المقابل صورت عارضة الأزياء الأمريكية، إيفا لويز، مقطع فيديو قصير، وهي تلعق المرحاض، واصفة نفسها بأنها تتحدى انتشار فيروس كورونا التاجي.

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

ورغم أن إيفا وصفت المقطع بأنه تحد منها لانتشار فيروس كورونا الجديد، إلا أنه من الواضح أنها كانت تبحث عن الشهرة وزيادة عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر موقع "express".

ويبدو أنه كان لإيفا ما أرادت، فحظي مقطع الفيديو خلال ساعات بحوالي 340 ألف مشاهدة، كما حقق مشاهدات كبيرة عبر "الانستغرام" و"التيك توك"، ونشرت العارضة بعد ذلك مقطع فيديو آخر توضح فيه أن الحل الأنسب لعلاج الفيروس هو تعاطي الكوكايين.