كبيرة الأطباء الصحيين: مرسوم بعزل جميع الوافدين إلى روسيا لمدة 14 يوما

طالبت كبيرة الأطباء الصحيين في روسيا، أنا بوبوفا، رؤساء الأقاليم في البلاد بضمان عزل جميع الوافدين على أراضي روسيا لمدة 14 يومًا، بحسب مرسوم نشر على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

موسكو - سبوتنيك. وتقول الوثيقة: "يتوجب على كبار مسؤولي الأقاليم الروسية ما يلي: ضمان عزل جميع الأشخاص الوافدين إلى أراضي روسيا الاتحادية لمدة 14 يومًا من تاريخ وصولهم".

وانتشر وباء فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في أكثر من 160 ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.

أما في روسيا، فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة 147، تعافى منهم 9 أشخاص. وتوجد 98 حالة من الإصابات في موسكو وضواحيها.