مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا: تجلط الدم كان سبب وفاة المسنة المصابة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، أن تجلط الدم كانت سبب وفاة المرأة المسنة المصابة بفيروس كورونا، في وقت سابق من اليوم الخميس.

ووفقا لتقرير صادر عن مقر عمليات: "كبير أخصائيي الأمراض في مدينة موسكو، دكتور العلوم الطبية ، البروفيسور أوليغ زيراتيانتس قال إن التشخيص الأولي لسبب الوفاة كان التهاب رئوي فيروسي، ولكن وفقًا لنتائج التشريح الطبي، فإن الجلطة الدموية كانت سبب الوفاة".