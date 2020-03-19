علماء روس يكشفون عن شكل فيروس "كورونا"...صور

عرض علماء روس صورا لفيروس "كورونا" الجديدة، حيث يبلغ حجم جسيمات الفيروس ما بين 100-120 نانومتر.

وتم التقاط الصور بطريقة التباين السلبي على مجهر إلكتروني من طراز "JEM-1400".

صورة فيروس "كورونا" © Photo / Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being

صورة فيروس "كورونا" © Photo / Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being

صورة فيروس "كورونا" © Photo / Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being 1 / 3 © Photo / Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being صورة فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، أن نجاح العلماء الروس في التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، سيساعد في ابتكار لقاح ودواء للفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.