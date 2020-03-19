ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 199

قال المدير التنفيذي لمقر الوقاية من انتشار فيروس كورونا التاجي في روسيا، إن عدد المرضى المصابين بالفيروس في البلاد ازداد بـ52 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 199.

وجاء في تقرير المقر: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا التاجي بين المواطنين الروس في 23 مدينة ومنطقة مختلفة".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت، اليوم الخميس، عن نجاح العلماء الروس في التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، وأكدت أن هذا سيساعد في ابتكار لقاح ودواء للفيروس.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نجح علماء معهد أ.أ. سمورودينتسوف للأبحاث العلمية بالتعرف على متوالية جينوم فيروس سارس-كوف-2 بالكامل عن طريق مريض بفيروس كورونا المستجد".

وتابع البيان: "فيروس كورونا جديد بالنسبة لنا، لذلك، من المهم تحديد طريق انتشاره ودخوله إلى البلاد وطريقة تغيره. هذه المعلومة ستساعد في ابتكار لقاح ودواء مضاد للفيروس لعلاج الكورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "وورلد أو ماتر" العالمي، أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.