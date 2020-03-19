وزارة الداخلية: تمديد صلاحية التأشيرة الروسية للأجانب بغض النظر عن الغرض من الإقامة

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في روسيا عن تمديد صلاحية التأشيرة للأجانب بغض النظر عن الغرض من الإقامة.

وقال المركز الصحفي للوزارة في بيان: "من أجل ضمان إعمال حقوق وحريات المواطنين، وكذلك مع مراعاة الوضع المرتبط بانتشار عدوى وباء فيروس كورونا العالمي، فإنه يمكن للأجانب تمديد فترة الإقامة المؤقتة في روسيا، اعتبارا من 19 مارس/آذار 2020".

وأضاف البيان: "سيتم تمديد فترة وصول المواطنين الذين يصلون إلى روسيا على أساس التأشيرة، بغض النظر عن الغرض من دخول روسيا. وإذا انتهت صلاحية التأشيرة الحالية بالفعل، فسيتم تمديد فترة الإقامة المؤقتة".

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية أنه يتم استئناف طلبات إصدار تصاريح العمل للأجانب المقيمين في روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعمال التقدم بطلب للحصول على تصاريح جديدة دون الحاجة للسفر خارج روسيا ودون مسؤولية إدارية متعلقة بإنتهاك الموعد النهائي لتقديم الطلبات ذات الصلة".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تمديد إقامة الأجانب في روسيا على أساس تصريح الإقامة المؤقت أو الدائم في حالة انتهاء صلاحية الوثيقة الصادرة عنهم.