الكرملين: لم يكن هناك طلب سعودي لإجراء محادثة هاتفية مع بوتين قبل قرار "أوبك+"

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لم يكن هناك طلب من الرياض لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين قبل قرار "أوبك +"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك طلب ولم يليه رفض.

جاء رد بيسكوف لينفي الأنباء والادعاءات الإعلامية التي زعمت بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حاول الاتصال بالكرملين قبل انهيار صفقة "أوبك+"، لكنه تلقى إشارة تفيد بأن الأخير لا يريد التحدث.

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "الأمر ليس كذلك وهذا ليس دقيقا".

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن اتفاقية "أوبك +" لن تكون قائمة رسميا اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان، لكن التحالف نفسه يبقى وسيعمل بموجب ميثاق التعاون إلى أجل غير محدود وفي إطار هذه الوثيقة.