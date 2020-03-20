جهاز الأمن يقبض على خلية تجمع تبرعات لتنظيم "داعش" في ثلاث مناطق روسية

قالت وكالة الاستخبارات الروسية، اليوم الجمعة، إن جهاز الأمن الفيدرالي أوقف أنشطة خلية سرية تابعة لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) جمعت نحو مليوني روبل للمتشددين في ثلاث مناطق روسية.

وتم تنفيذ العملية الخاصة بالتعاون مع خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في منطقة شبه جزيرة القرم وكومي وضواحي روستوف.

وأنشأ المعتقلون شبكة أقليمية لجمع وتحويل الأموال. تحت ستار الصدقة، وتم تحويل نحو مليوني روبل إلى حسابات الإرهابيين وشركائهم.

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" وغيرها من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.