الدفاع الروسية تنشئ مقر عمليات بسبب تهديد فيروس كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو، أن الوزارة أنشأت مقر عمليات لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا" في الجيش بقيادة النائب الأول لوزير الدفاع رسلان تساليكوف.

وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة القسم العسكري "في 12 مارس/ آذار، تم إنشاء مقر عمليات لمنع انتقال وانتشار عدوى فيروس "كورونا" في صفوف القوات المسلحة بقيادة النائب الأول لوزير الدفاع رسلان تساليكوف".

وأكد وزير الدفاع الروسي أن "عمليات التفتيش المنتظمة تجري باستمرار للمؤسسات التعليمية والوحدات العسكرية والمنظمات التابعة لوزارة الدفاع".

وأضاف شويغو "تم إنشاء مخزون من الأجهزة الطبية ومعدات الحماية الشخصية والأدوية".

وأشار شويغو إلى أنه "تم إجراء فحوصات لجميع أفراد قيادات وزارة الدفاع والأركان العامة بالأمس للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وجاءت جميع النتائج سلبية".

وتابع شويغو أن وزارة الدفاع الروسية توقفت عن استقبال الممثلين الأجانب وإرسال العسكريين الروس ضمن وفود الى الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.