منظمة الصحة العالمية: تطوير 20 لقاحا ضد فيروس كورونا

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة تلقت 40 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تطوير 20 لقاحا.

وقالت فوينوفيتش: "ترحب منظمة الصحة العالمية بتكثيف البحث العلمي لمكافحة فيروس كورونا، لأنها تهدف جميعها إلى إنقاذ الأرواح، وهذا البحث مهم بشكل خاص للبلدان الأكثر ضعفا والتي تعاني من ضعف النظم الصحية. وحتى الآن، تلقت منظمة الصحة العالمية طلبات للنظر فيها والموافقة على 40 اختبارا تشخيصيا، و20 لقاحا، وأشارت فوينوفيتش: "لا تزال قيد التطوير، والعديد من التجارب السريرية للأدوية جارية حاليًا. ونتوقع النتائج الأولى في غضون أسابيع قليلة".

تعتبر منظمة الصحة العالمية، أن روسيا تتخذ الخطوات الضرورية لرصد فيروس كورونا ومنع انتشاره، وأكدت فوينوفيتش أنه من أجل القضاء على الوباء ومكافحته، يجب على البلدان عزل واختبار وعلاج ورصد جميع حالات "كوفيد-19".

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "نرى أن روسيا تستخدم هذا النهج في مكافحة فيروس كورونا".

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، قد تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.