بيسكوف: بوتين لا يحتاج لإجراء تحليل لفيروس "كورونا"

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحتاج لإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد، حيث أنه يشعر بحالة صحية جيدة ويقوم بعمله.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الجمعة: "ليس لدى الرئيس حاجة لإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد، فليس لديه أعراض، والحمد لله أنه يشعر بالارتياح ويعمل، ويستمر في العمل".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، خلال لقائه مع عمدة مدينة سيفاستوبل (جمهورية القرم)، ميخائيل رازفوزاييف، إنه يجب الاستعداد لأي تطور محتمل فيما يتعلق بانتشار فيروس "كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.