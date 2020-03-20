موسكو: ننسق عبر القنوات الدبلوماسية مشاركة بوتين في "قمة العشرين" عبر الفيديو

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، التحضير لقمة "مجموعة العشرين"، التي ستعقد عبر الفيديو وستكون مخصصة للوضع حول كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا الاتفاق على التفاصيل الفنية والموضوعية من خلال القنوات الدبلوماسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "في الواقع، يوجد مثل هذه المبادرة من الدولة التي تترأس مجموعة العشرين، من المملكة العربية السعودية. وعبر القنوات الدبلوماسية يجري التنسيق بخصوص جميع المعايير التقنية، أعني هنا تنظيم اتصال عبر الفيديو وهذه هي التجربة الأولى من هذا النوع".

وأبلغت روسيا عن 199 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو رقم يقل عن الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى. لكن الإصابات ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة وتوفي شخص مصاب بالفيروس.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف عندما سئل عما إذا كان بوتين خضع لاختبار فيروس كورونا "الحمد لله... إنه يشعر دائما بأنه في أفضل حال".