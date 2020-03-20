موسكو ترد على خطط واشنطن للسيطرة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، إن موسكو سترد بشكل متكافىء على خطط أمريكا وحلفائها للسيطرة على منطقة أسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف شويغو في تصريح له في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع: "في المنطقة العسكرية الشرقية، يتم اتخاذ إجراءات مناسبة للرد بشكل ملائم للتهديدات المتزايدة".

وبحسب شويغو، تم إرسال أكثر من 1300 وحدة من المعدات والأسلحة العسكرية في عام 2019، وستصل أكثر من 1350 وحدة قبل نهاية هذا العام، من ضمنها 502 سلاحا حديثا.

وقال شويغو: "للمرة الأولى في المنطقة، تم إجراء أكثر من ألف تمرين، نصفها ليلاً. وتم تنظيم عملية تعبئة شاملة شارك فيها أكثر من 9500 شخص".

وأضاف شويغو: تم التخطيط لنحو 2000 تدريب قتالي من مختلف الصنوف لهذا العام، بما في ذلك تسعة تدريبات دولية.

ولخص شويغو في كلمته بعض العمليات المنفذة: "في العام الماضي، نظم نحو 69 عملا تدريبيا، وتم تشكيل إدارة الفرقة الجوية المشتركة واللواء الصاروخي المضاد للطائرات. ومن المقرر تنظيم 42 عملا جديدا هذا العام. والأهم هو إنشاء أفواج مشاة مؤللة ودبابات آلية في بريموري".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت أمريكا وحلفاؤها أنها تخطط لإجراء تدريبات واسعة النطاق في مناطق الشرق الأقصى من الحدود الروسية.