الكرملين: منتجو النفط الصخري في أزمة ونتفهم ترامب

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يتفهم سبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النفط، فالعديد من الشركات تعاني من انخفاض الأسعار، والمنتجون الأمريكيون للنفط الصخري في وضع صعب.

وقال بيسكوف: "فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ترامب، نحن نوليها اهتماما، ونتفهمها. في الحقيقة، عدد كبير من الشركات تعاني من الأسعار المتدنية على النفط في الوقت الراهن، ونحن نعلم أن قطاع النفط الأمريكي الضخم هو الآن في وضع صعب بسبب هذه الأسعار. وأقصد منتجي النفط الصخري. فهناك أزمة حقيقية ونحن نفهم ذلك".

وكان ترامب قد صرح، أمس الخميس، بأن روسيا والسعودية تتصارعان على حصة ما في السوق، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل في الأمر "في الوقت المناسب" بينما تحاول في الوقت الحالي البحث عن نقطة الوسط بين المنفعة من السعر المنخفض وحماية قطاعها النفطي.

وأكد بيسكوف، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وروسيا لا تشهد "حرب أسعار"، مؤكدا أن أسعار النفط تمر في الوقت الراهن بوضع عالمي غير مؤات.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط لأكثر من 20 في المئة، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، ما قد يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.