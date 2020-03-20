موسكو: عدم الاستقرار في أفغانستان يعيق إطلاق المفاوضات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا مستعدة للمساعدة في التغلب على التناقضات السياسية الداخلية في أفغانستان، والمساهمة في عقد محادثات السلام الأفغانية بسرعة، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار الداخلي في البلاد يعيق إطلاق هذه المفاوضات.