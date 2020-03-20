البنك المركزي الروسي يعلل انهيار "أوبك+"

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، إن تأثير انهيار اتفاق "أوبك +" تعززه حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية بسبب الفيروس التاجي، ولكن لدى روسيا استقرار مالي لتحمل الوضع الحالي في سوق النفط.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن التأثير الذي حدث الآن، من الانسحاب من أوبك+ ازداد بشكل كبير، وأن الفيروس التاجي أثر على العرض والطلب في سوق النفط".

وأضافت: "الوضع ليس بسيطا، وذلك بسبب زيادة العرض، على الرغم من حقيقة وجود فائض بالفعل في سوق النفط، وفي الوقت نفسه ينخفض ​​الطلب".

في الوقت نفسه، أكدت نابيولينا على الاستقرار المالي المتراكم في روسيا، مما يسمح لها بمقاومة الوضع الحالي في سوق النفط.

ويذكر أنه لم تتمكن دول "أوبك +"، يوم 6 آذار/مارس الحالي، من التوصل إلى اتفاق حول تغيير معايير الصفقة الخاصة بخفض إنتاج النفط أو تمديده. وعلى وجه الخصوص، اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط الحالية، بينما عرضت المملكة العربية السعودية - زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل. وهذا ما تسبب في انهيار سوق النفط، حتى انخفض سعر الخام برنت يوم 18 مارس، إلى ما دون 25 دولارًا للبرميل، وانخفض سعر الخام غرب تكساس الوسيط (في.تي.أي) إلى أقل من 21 دولارًا، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2002.