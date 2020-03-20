المفوضة الروسية لحقوق الطفل: روسيا مستعدة لإعادة ثلاثين طفلا روسيا من سوريا

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، اليوم الجمعة، أن الوثائق الخاصة بأكثر من ثلاثين طفلا روسيا في منطقة الحرب في سوريا جاهزة من أجل إعادتهم إلى الوطن.

موسكو - سبوتنيك. وقالت كوزنتسوفا لوكالة "سبوتنيك": "نحن على أستعداد لإخراج أكثر من 30 طفلا، وقد تم إعداد جميع المستندات اللازمة لذلك، ولكن للأسف، الوضع مع إجراءات الحجر الصحي لا يسمح لنا بهذا. نواصل عملنا، نجهز وثائق لإعادة أطفال آخرين، الآن يعمل المختصون الروس بعلم الوراثة، ولا تم الحصول على نتائج تحاليل الحمض التي أخذها الخبراء من الأطفال وأقاربهم المحتملين، وبمجرد رفع الحجر الصحي، سنكون مستعدين كلياً لإعادة مجموعة أكبر من الأطفال إلى روسيا".

ويذكر أنه أعيد بالمجمل 157 طفلا إلى روسيا من مناطق الحرب في الشرق الأوسط، من العراق 122 و35 من سوريا. وتمكن الأطباء الروس خلال رحلتهم الأخيرة إلى سوريا، من أخذ عينات من الحمض النووي من أكثر من 70 يتيمًا في مخيمات اللاجئين، التي لم تكن خاضعة لسيطرة السلطات الرسمية في دمشق.

ويذكر أنه في عام 2017، تأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية لدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن. ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة، وغيرها من الوزارات الروسية ترتيبات خاصة لذلك، أصبح بالإمكان من خلالها تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.