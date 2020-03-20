انخفاض معدل البطالة في روسيا في شهر فبراير إلى 4.6%

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الجمعة، انخفاض معدل البطالة في روسيا في شهر شباط/فبراير 2020، إلى 4.6%، بعد أن كانت 4.7% في شهر كانون الثاني/يناير.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للهيئة: "وفقا للبيانات الأولية لمسح عينة من القوة العاملة، أن 3.4 مليون شخص في سن 15 وما فوق، أو 46 في المئة من القوة العاملة في البلاد كانت عاطلة عن العمل، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية".

ولفتت "روستات" إلى أن 0.7 مليون شخص تم تسجيلهم في مكاتب التوظيف الحكومية بصفة عاطلين عن العمل، منهم 0.6 مليون شخص تقاضوا إعانة البطالة.

كما ذكرت هيئة الإحصاء الروسية أنه خلال شهر شباط/فبراير 2020، بلغ حجم القوة العاملة في البلاد 74.5 مليون شخص أو 51 في المئة من إجمالي عدد سكان روسيا.