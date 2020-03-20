روسيا... مقر عمليات مكافحة كورونا يعلن إصابة طفلين بالفيروس

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الجمعة، عن وجود طفلين اثنين بين المصابين بفيروس كورونا في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال المقر في بيان: "معظم الحالات جاءت من الخارج، يوجد اثنان من الأطفال بين المصابين، أحدهما لم يذهب إلى المدرسة بعد عودته من الخارج، والثاني لم يذهب إلى المدرسة منذ الـ 12 من شهر آذار/مارس، ومدرسته مغلقة للحجر الصحي في الوقت الراهن".

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد محيط الأشخاص، الذين كانوا على تواصل وثيق مع المرضى، بما في ذلك ركاب الرحلات الجوية التي مر بها المرضى. معظم المقربين من الحالات المصابة يقبعون تحت الحجر الصحي المنزلي.

وأضاف البيان: "تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفيات في موسكو. كلهم تحت إشراف الأطباء".

هذا وأعلن المقر في وقت سابق من اليوم تأكيد 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في موسكو، موضحاً أن جميعهم جاؤوا من دول أوروبية، ليصل مجموع الإصابات في العاصمة إلى 131 حالة.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد على الأراضي الروسية حتى الآن إلى 253 حالة.

هذا وكانت جميع المناطق [الأقاليم] الروسية الـ 85، قد أعلنت نظام حالة التأهب القصوى على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.