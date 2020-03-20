شرطة موسكو تعلق على مزاعم فرض قيود على دخول المدينة

أعلنت شرطة موسكو، اليوم الجمعة، أن الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقييد الدخول إلى المدينة على خلفية جائحة فيروس كورونا كلها غير صحيحة ووهمية.

وجاء في بيان المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية لموسكو: "في الوقت الحالي، تم تسجيل حالات نشر رسائل غير دقيقة حول أنشطة ضباط شرطة موسكو، على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق الماسنجر، على وجه الخصوص، يتحدثون عن قيود مزعومة على دخول السيارات إلى موسكو، وكذلك طلبات من ضباط شرطة المرور الذين يعملون على الطرق للسائقين للتوقف عن التحرك نحو العاصمة. "تعلن المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية لموسكو رسميًا أن هذه الرسائل غير صحيحة ومزيفة".

وذكر المسؤولون عن تطبيق القانون أن أي نوع من المعلومات الزائفة ذات الأهمية الاجتماعية تقابلها مساءلة إدارية.

هذا وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد -19)، والذي أصبح جائحة عالمية بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.