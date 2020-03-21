شفاء 8 أشخاص من فيروس كورونا في العاصمة موسكو

أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن تعافي 8 مواطنين روس من فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت مديرة التنمية الاجتماعية في العاصمة الروسية موسكو، أناستاسيا راكوفا، لوكالة "سبوتنيك": إن ثمانية أشخاص تعافوا من فيروس كورونا المستجد في موسكو وتم إخراجهم من المشفى المعد كحجر الصحي.

وأضافت راكوفا قائلة: "لقد تم معالجتهم بالكامل وهم بصحة جيدة بعد إصابتهم بالفيروس من جهات مجهولة".

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

هذا وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، قد تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.