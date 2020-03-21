وزير المالية الروسية: الاقتصاد الروسي يتطور باستمرار

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم السبت، أنها قررت إلغاء معدل الرسوم الجمركية على استيراد الأدوية في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وأشار وزير المالية سيلوانوف خلال اجتماع حكومي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الفترة من يناير إلى فبراير بلغ 2.3 بالمئة واعتبر أن اقتصاد البلاد يتطور في إطار الاتجاهات المخطط لها.

وقال سيلوانوف بهذا الصدد: "نحن نرى وبحسب وزارة الاقتصاد، بأن الاقتصاد ككل يتطور في إطار الاتجاهات التي خططنا لها. خلال شهرين، نما الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة. بشكل عام، جرى تنفيذ الميزانية لمدة شهرين حتى الآن وفقاً للخطة المعدة".

كما أعلن وزير المالية الروسي أن الحكومة الروسية تولي اهتماما خاصا للأقاليم المنتجة للنفط حيث يتم مراقبة الوضع هناك عن كثب وبدقة.

وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم السبت، بأن روسيا كانت أكثر استعداداً من الدول الأخرى للأزمة الاقتصادية العالمية، حتى أسعار النفط المنخفضة لن تمنعها من عبور الأزمة بثقة لمدة ست سنوات على الأقل.