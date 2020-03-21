تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا في ضواحي موسكو

أعلن مركز رصد ومراقبة تفشي فيروس كورونا في ضواحي موسكو، اليوم السبت، تسجيل 35 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان للمركز " تم تأكيد 35 حالة إصابة بالفيروس التاجي في ضواحي موسكو".

وفي وقت سابق، أعلن مركز الرصد والمراقبة تسجيل 18 حالة إصابة، وتعافي شخص واحد وخروجه من المستشفى.

وأعلن حاكم ضواحي موسكو، أندري فوروبيوف، حالة التأهب القصوى بسبب خطر تفشي فيروس كورونا. كما تم حظر التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا، كما سمح لطلاب المدارس والجامعات الدراسة عن بعد.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 284 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.800 ألف شخص حول العالم.