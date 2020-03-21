صرح وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف، اليوم السبت، بأن الحكومة الروسية تولي اهتماما خاصا للمناطق المنتجة للنفط على خلفية الوضع الراهن، وهم يراقبون الوضع هناك عن كثب.

وقال سيلوانوف، خلال اجتماع حكومي: "نولي اهتماماً خاصاً للمناطق التي توجد فيها اقتصادات مرتبطة بمؤسسات إنتاج النفط وتكريره. سوف نقوم بمراقبتهم".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم السبت، بأن الاقتصاد الروسي يتأثر بوباء "كوفيد-19" العالمي والتقلبات في أسواق الأسهم والطاقة، وأن الحكومة تتخذ خطوات للحد من هذه الآثار.

وذكر أن مجلس الوزراء وافق على خطة تدابير ذات أولوية لضمان التنمية المستدامة، حيث تشارك اللجنة المعنية برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاوسوف في ذلك باستمرار. وأشار رئيس الوزراء الروسي، إلى أن الحكومة تعمل في هذا المسائل بالاشتراك مع بنك روسيا.

كما أكد رئيس شركة "روس نفط" إيغو سيتشين، أن أسعار النفط ستتوجه نحو الارتفاع، وخلال نصف عام ستأخذ توجها "صحيحا"، وذلك لأن مستوى الأسعار الحالي لا يسمح بعمل منتجي النفط الصخري الأمريكي.

وتشهد أسعار النفط تراجعا حادا بعد انهيار اتفاقية "اوبك +"، وسط توقعات متشائمة بأن أسعار النفط ستبقى في مستويات منخفضة ويمكن أن تزيد من تراجعها خلال الأشهر القادمة.