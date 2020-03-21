أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية ووزارة السياحة ووزارة الخارجية الروسية قررت إجلاء المواطنين الروس من المغرب.

في وقت سابق، أفيد أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية وشركات الطيران الروسية طورت آلية لنقل المواطنين الروس من الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن، بسبب عدم وجود رحلات جوية مباشرة مع المغرب، تتطلب المسألة إجلاء المواطنين الروس دراسة إضافية.

وقالت زاخاروفا، إن "الوكالات (وكالة النقل الجوي الفيدرالية ووزارة السياحة ووزارة الخارجية) اتخذت قرارا بشأن إجلاء مواطنين روس من المغرب".

وأضافت "يجري الآن وضع خطة إجلاء تفصيلية، نظرا أن المواطنين يتواجدون في أجزاء مختلفة من البلاد".

وأعلنت السلطات المغربية يوم أمس الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد والذي يضم قيودا على التجول أما في 15 مارس/آذار، فعلقت المملكة الحركة الجوية تمامًا مع جميع دول العالم حتى إشعار آخر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.