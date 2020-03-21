بوتين يمنح لافروف لقب "بطل العمل"

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما تم نشره على موقع الكرملين، يمنح وزير الخارجية سيرغي لافروف لقب "بطل العمل.

وجاء في المرسوم "يتم منح لقب "بطل العمل" لوزير الخارجية سيرغي لافروف، وذلك بسبب خدماته الخاصة للدولة والشعب".

كما تم منح لقب "بطل العمل" أيضا للمدير العام لشركة "سي غي إم – موست"، ألكساندر أوستروفسكي، وذلك بسبب خدماته في بناء جسر القرم.

وأضاف نص القرار "يتم منح لقب "بطل العمل" في روسيا للمدير العام لشركة "سي غي إم – موست"، ألكساندر أوستروفسكي لخدماته المميزة في بناء جسر القرم".

وفي سياق متصل، صرحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو واحد من الكبار القلائل في عالم الدبلوماسية، أما في حكومات العديد من البلدان الأخرى فلا يوجد سوى المراهقين الذين يسترشدون بالعواطف وليس العقل، حسبما قالت.

يذكر أن لافروف، يحتفل اليوم السبت، بعيد ميلاده السبعين.