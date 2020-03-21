أوامر بإغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح والحدائق المائية في موسكو

أمرت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم السيت، مراكز اللياقة البدنية والمسابح والحدائق المائية في موسكو بإغلاق أبوابها أمام الزوار حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان على موقع الهيئة الإلكتروني "يجب على مدراء حمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية والحدائق المائية وغيرها من أماكن الأنشطة والمرافق الرياضية... لإغلاق أبوابها اعتبارًا من 21 مارس 2020 حتى إشعار آخر".

وأعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، اليوم السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 منطقة في روسيا خلال 24 ساعة، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 306.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "وباء عالميا" أكثر من 288 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.900 ألف شخص حول العالم.