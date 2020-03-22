محافظ موسكو: مترو المدينة يواصل عمله ولن يغلق بسبب فيروس "كورونا"

وأضاف سوبيانين، بأن المترو مجهز بشكل تقني يسمح باستمرار عمل القطارات وضخ الهواء بشكل مستمر، حتى تبقى الشبكات تعمل بشكل جيد.

وتابع قائلا " في حال تم إيقاف المترو، فإن عودته للعمل لن تكون قبل ستة أشهر"، بحسب تصريحات أدلى بها المحافظ لقناة "روسيا 1".

وأعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي،يوم أمس السبت 21 مارس/آذار،عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 منطقة في روسيا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين إلى 306.

ووفقا للمقر، تم تسجيل 17 إصابة في ضواحي موسكو، و6 في موسكو و5 في تتارستان و4 في منطقة نيجني نوفغورود، وثلاثة في منطقة سفيردلوفسك وحالتين في كل من تولا وكالينينغراد وسان بطرسبرغ وكذلك في قبردينو - بلقاريا وإقليم كراسنودار.