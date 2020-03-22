9 طائرات شحن عسكرية روسية مع 100 متخصص بمجال الفيروسات لمساعدة إيطاليا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وبحسب بيان الوزارة، تم تجهيز حوالي 100 متخصص في مجال مكافحة الفيروسات، بينهم خبراء بارزون في مجال علم الفيروسات من وزارة الدفاع الروسية، للسفر إلى إيطاليا بهدف تقديم المساعدة.

وجاء في بيان الوزارة "إن مجموعة من حوالي 100 شخص جاهزة للمغادرة، تضم فريق من كبار المتخصصين في مجال علم الفيروسات وعلم الأوبئة من وزارة الدفاع الروسية، الذين لديهم خبرة دولية كبيرة في مكافحتها، إلى جانب المعدات الحديثة لتشخيص وتنفيذ إجراءات التطهير".

الدفاع الروسية: فقا لأوامر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اكتملت أعمال تجهيز المجموعة الجوية اللازمة لإيصال الأدوات والفرق المتخصصة بمكافحة الفيروسات لتقديم المساعدة لجمهورية إيطاليا في مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن حوالي 9 طائرات شحن عسكرية من طراز "إيل 76" جاهزة للإقلاع من مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو.

وستحمل الطائرات ثمانية فرق طبية وتمريضية بالإضافة إلى المعدات والأدوات الطبية اللازمة والسيارات وأدوات التعقيم والتطهير مع المتخصصين للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

الخبراء الذين تعتزم روسيا إرسالهم إلى إيطاليا لديهم خبرة في مواجهة الطاعون الأفريقي، والجمرة الخبيثة، وطوروا لقاحا ضد الإيبولا.

وأشارت الوزارة في بيان نشر أمس إلى أنه "بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر وزير الدفاع سيرغي شويغو تعليمات بإنشاء مجموعة جوية لتقديم المساعدة إلى إيطالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية لإيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الكرملين في بيان إن "بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره".

وأكد بوتين خلال الاتصال "استعداد روسيا لتقديم مساعدة فورية لإيطاليا لمكافحة الفيروس".

وصرح بوتين بأن "موسكو خططت لتزويد إيطاليا بمعدات وقائية وطبية، ومجمعات متنقلة لمكافحة العدوى، وفرق من المتخصصين الروس لكبح انتشار الوباء".

وسجلت إيطاليا أمس 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع أعداد الوفيات إلى 3095 حالة في منطقة لومباردي الشمالية.