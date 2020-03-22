موسكو: هناك حاجة لتدابير حازمة لمواجهة "كورونا" وما زال لدينا احتياطي من الوقت

أفاد مصدر في الحكومة الروسية بأن السلطات الروسية تميل نحو تشديد الحجر الصحي على كافة أراضي الدولة، واتخاذ إجراءات حازمة للكشف عن المصابين، وإجراء الفحوصات للكشف عن المرضى.

موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في الحكومة لوكالة "سبوتنيك": "سرعة تفشي الوباء في روسيا من الناحية الرياضية تشبه الوضع في دول مثل إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وهناك نمو يومي في عدد الإصابات ما بين 27 و 33 بالمئة..".

وتابع: "لكي تتمكن روسيا من اتباع حذو الدول التي تواجه هذا الوباء الرئوي بشكل ناجح، مثل سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، لا بد من اتخاذ تدابير حجر صحي صارمة، وزيادة أعمال فحص كل من كان على اتصال بالمرضى وعزلهم".

وأشار المصدر إلى أن روسيا لا زال أمامها احتياطي من الوقت من أجل اتخاذ هذه التدابير الصارمة، ولكنها ضرورة لمواجهة الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 234 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 10 آلاف شخص حول العالم