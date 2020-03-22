إقلاع أول طائرة شحن روسية محملة بخبراء ومعدات طبية من موسكو إلى إيطاليا

أقلعت أول طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية من موسكو، اليوم الأحد، محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أول طائرة شحن تابعة لقوات الفضاء الروسية أقلعت من مطار تشكالوفسكي مع متخصصين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

وجاء في بيان الوزارة "إن أول طائرة من طراز (إيل 67) التابعة لقوات الفضاء الروسية حلقت من مطار تشكالوفسكي العسكري مع متخصصين عسكريين روس ومعدات إلى الجمهورية الإيطالية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

ونوهت الوزارة إلى أن الطائرة الروسية ستهبط في القاعدة الجوية الإيطالية "Practicus de Mare" (30 كيلومترًا جنوب غرب روما)

يتبع ...