روسيا: التدابير المتخذة كافية لمواجهة كورونا في المرحلة الحالية ولا خطط للحجر الصحي

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، أن التدابير المتخذة كافية لمواجهة فيروس كورونا في المرحلة الحالية ولا توجد خطط لإعلان حجر صحي مشدد حتى الآن.

وكان مصدر في الحكومة الروسية قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "سرعة تفشي الوباء في روسيا من الناحية الرياضية تشبه الوضع في دول مثل إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وهناك نمو يومي في عدد الإصابات ما بين 27 و 33 بالمئة".

وأشار المصدر إلى أن روسيا لا زال أمامها احتياطي من الوقت من أجل اتخاذ هذه التدابير الصارمة، ولكنها ضرورة لمواجهة الوباء.

وتابع: "لكي تتمكن روسيا من اتباع حذو الدول التي تواجه هذا الوباء الرئوي بشكل ناجح، مثل سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، لا بد من اتخاذ تدابير حجر صحي صارمة، وزيادة أعمال فحص كل من كان على اتصال بالمرضى وعزلهم".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، يوم أمس السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 منطقة في روسيا خلال 24 ساعة، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 306.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "وباء عالميا" أكثر من 288 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.900 ألف شخص حول العالم.