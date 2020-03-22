روسيا تعلق الرحلات الجوية مع تركيا

أوقفت موسكو، اليوم الأحد، جميع الرحلات الجوية من وإلى تركيا باستثناء الرحلات المنظمة إلى إسطنبول على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسي عن وقف جميع الرحلات الجوية مع تركيا، باستثناء الرحلات المنظمة إلى مدينة اسطنبول، والرحلات الخاصة بإعادة مواطني روسيا إلى بلدهم.

وبحسب الهيئة سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو الاثنين بتاريخ 23 مارس/آذار.

ومن جهتها، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، أن التدابير المتخذة كافية لمواجهة فيروس كورونا في المرحلة الحالية ولا توجد خطط لإعلان حجر صحي مشدد حتى الآن.

كان مصدر في الحكومة الروسية قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "سرعة تفشي الوباء في روسيا من الناحية الرياضية تشبه الوضع في دول مثل إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وهناك نمو يومي في عدد الإصابات ما بين 27 و 33 بالمئة".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، يوم أمس السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 منطقة في روسيا خلال 24 ساعة، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 306.