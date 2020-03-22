باحث سياسي: مساهمة روسيا خطوة إيجابية للسيطرة على كورونا في إيطاليا

قال عدي رمضان، الباحث السياسي، إن الفدرالية الروسية أثبتت حسن أخلاقها وكرمها مع الشعب الإيطالي وحكومته، ومن مفارقات القدر أن الحكومة الإيطالية منذ أسبوع فقط، قبلت بتشديد العقوبات على الشعب الروسي الصديق، ورغم ذلك اتخذت روسيا هذا الموقف النبيل لمواجهة الوباء في إيطاليا، والتي تستحق عليه الشكر.

وأضاف رمضان، في حديثه مع برنامج "بين السطور" على راديو "سبوتنيك"، "روسيا بلد متطور في البحث العلمي، ولديها خبرة لا يستهان بها في هذا المجال، ما يعني أن مساهمتها ستمثل خطوة إيجابية في السيطرة على الوباء داخل إيطاليا، بعد أن أصبح الشعب الإيطالي كله أمام طبقة العجز الحاكمة، التي تصرفت باستهتار أمام هذا الوباء، بالتالي ستمثل مبادرة روسيا خطوة هامة في مسار التلاحم بين الشعوب".

وتابع رمضان "الصين قدمت مساعدات طبية إلى إيطاليا ، وربما سيكون هناك دول تسير على خطى موسكو وبكين، رغم أن طبقة الحكام الأوروبية مازالت تنظر إلى روسيا والصين بعداء في خطابها وأدبياتها، متوقعا انحناء عنجهية الحكام الأوربيين أمام الدعم الإنساني الروسي الصيني".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أول طائرة شحن تابعة لقوات الفضاء الروسية أقلعت من مطار تشكالوفسكي، اليوم الأحد، وعلى متنها متخصصين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.