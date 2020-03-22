طائرة روسية ثانية تحمل متخصصين تصل إيطاليا لمحاربة فيروس كورونا

كانت أول طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية أقلعت من موسكو، اليوم الأحد، محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

يتبع...