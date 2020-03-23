رئيس الوزراء الروسي: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأنه قد تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة في روسيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 438 حالة.

وأكد ميشوستين على أن الوضع في روسيا ليس حادا كما في بعض دول العالم، وكل الإجراءات المتبعة سمحت للبلد بكسب المزيد من الوقت.

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، أن جميع الحالات التي ظهرت هي لأشخاص تواجدوا في بلدان تعاني من تفشي المرض.

كما أعلن المركز يوم أمس في بيان له عن تسجيل 61 حالة إصابة بالفيروس التاجي في ست مناطق خلال الـ24 الساعة الماضية، منها 54 حالة في موسكو.

كما أفاد مقر العمليات، بأن معظم المواطنين المرضى من هذا العدد زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر أحوالها الصحية سلبية في ظل تفشي الفيروس، مشددا على أن كل المصابين يخضعون للعزل الصحي في الغرف الخاصة، فيما تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا معهم تحت المراقبة الطبية.