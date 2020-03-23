موسكو: إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على أكثر من ألف 165 شخص

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على أكثر من 165 ألف شخص، ولا يزال أكثر من 72 ألف شخص تحت الإشراف الطبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وجاء في تقرير مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا : " منذ بداية العام تواجد تحت الإشراف الطبي 130992 شخصا، واعتبارًا من 03.22.2020 بقي 72.423 شخصًا تحت الإشراف الطبي ".

كما أوضح مقر العمليات أنه لن يتم إرسال اختبارات الكشف عن فيروس كورونا ذو النتيجة الإيجابية من موسكو إلى مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك.