رئيس الوزراء الروسي يشدد على بقاء المسنين في المنازل

توجه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى كبار السن الروس طالبا منهم البقاء في المنزل، ورفض اللقاءات والاتصالات الشخصية لفترة من الوقت.

وقال ميشوستين خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين "أخاطب الآن كبار السن – من فضلكم، خذوا هذه المعلومات على محمل الجد. حتى لا تصابوا بالعدوى، يجب أن تحاولوا البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلى الشارع، وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة ورفض التنزه واللقاءات لبعض الوقت، هذا في المقام الأول لمصلحتكم الشخصية".

وأضاف رئيس الوزراء الروسي "أخاطب جيل الشباب، وكذلك أقارب كبار السن، في هذه الحالة من المهم الحد من الاتصالات الشخصية مع الجيل الأكبر سنا - من الأفضل الاتصال بهم أو الكتابة إليهم، ويمكنكم أيضا حل مشاكلهم اليومية، على سبيل المثال، شراء الطعام والأدوية، وشرح التدابير الوقائية لهم".

وتابع ميشوستين "أريد أيضا أن أتوجه إلى الشباب - النشطين. يرجى رعاية الجيل الأكبر سنا، ومن بينهم هناك الكثير من الأشخاص الوحيدين، وبدونكم لا يمكنهم التعامل مع الوضع الحالي... يمكنكم إحضار الطعام أو الدواء، والمساعدة في دفع فواتير الخدمات، إذا كان هناك حاجة الاتصال بالأطباء أو الخدمات الاجتماعية للمساعدة".

وتأمل رئيس الوزراء الروسي في أن يحذو العديد من المحافظين حذو عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، الذي أكد اليوم الاثنين، أن سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة ملزمون بالحجر المنزلي اعتبارا من 26 آذار/مارس إلى 14 نيسان/أبريل.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 آذار/مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص.