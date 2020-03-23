بيسكوف: العمل جار على تحديد شكل قمة "G20" الافتراضية حول فيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الشكل الذي ستعقد فيه قمة العشرين لا يزال قيد التحديد، وممثلو الدول في هذا الإطار على تواصل.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال عما إذا ما كانت روسيا تنوي طرح مبادرة خلال القمة: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

وأضاف:" شكل انعقاد هذه القمة، القمة الافتراضية قيد التحديد الآن. ممثلو الدول المعنية يجرون بدورهم اتصالات تتعلق ببرنامج القمة. مع العلم ان الموضوع واحد وهو محاربة فيروس كورونا المستجد".

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 آذار/مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يشكل جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.