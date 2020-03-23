إحباط هجوم إرهابي في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، اليوم الاثنين، أن أجهزة الأمن حيّدت ثلاثة أشخاص كانوا يعدون لتنفيذ هجوم إرهابي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "خلال إجراءات البحث والتحري، تم تحديد مكان وجود ثلاثة مجرمين وتمت محاصرتهم في موقع بالقرب من قرية كريمنتشوغ - كونستانتينوفسكويي، بمقاطعة باكسان، كاباردينو - بلقاريا. وعند محاولة الاعتقال، جرى تبادل لإطلاق النار مع ضباط إنفاذ القانون فتمت تصفيتهم".

وأضافت اللجنة أنه "لا توجد إصابات بين عناصر قوات الأمن والمدنيين".

وأوضح البيان أنه تم العثور على أسلحة آلية معدلة وذخيرة حية ومسدسات صاعقة وذخائر وأجهزة متفجرة.

وقامت الأجهزة الأمنية في جمهورية باشكورتوستان يوم أمس الأحد بتصفية مجرم كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي.