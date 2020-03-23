الكرملين يتحدث عن حقيقة ارتداء بوتين الكمامة الطبية

قالت الرئاسة الروسية، إن الحديث عن مكان إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، مفهوم نسبي، لأن الرئيس يعمل ويعيش في مكان واحد، مؤكدة أن الكرملين يواصل متابعة كل الأمور المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيكسوف، في رد على سؤال من الصحفيين عما إذا كان بوتين يخطط لأن يكون مثالا شخصيا للمواطنين ويبقى في المنزل لعدة أيام أو يرتدي قناعا طبيًا "يعيش الرئيس في مكان إقامته الحكومي. هو لا يعيش في شقته الخاصة. لديه شقة في موسكو. يعيش في مسكن حكومي - هذا من الناحية الأولى؛ في أغلب الأحيان يقضي وقته هناك، حيث يعمل في نفس المكان الذي يعيش فيه، والعكس صحيح، لذلك هذا المفهوم نسبي. أما فيما يتعلق بارتداء القناع، حيث يشارك في الفعاليات العامة، فأنتم تعلمون، أننا نطلب من الأطباء إجراء اختبارات للمشاركين في هذه الفعاليات مسبقًا. وقال بيسكوف وكان هذا في شبه جزيرة القرم، لقد تحدثنا بالفعل عن ذلك، وأعتقد أننا سنستمر في متابعة الإجراءات".

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونته الشخصية أن سكان موسكو، الذين يتجاوزون 65 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة مطلوب منهم الامتثال للحجر المنزلي في الفترة من 26 مارس إلى 14 أبريل. نظرًا لأن الفيروس التاجي يمثل في المقام الأول تهديدًا لحياة وصحة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وانخفاض المناعة، فإنهم بحاجة إلى الحد من الاتصالات مع الآخرين وأن يكونوا تحت الإشراف الطبي.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

في غضون ذلك، صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأنه قد تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة في روسيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 438 حالة.

وأكد ميشوستين أن الوضع في روسيا ليس حادا كما في بعض دول العالم، وكل الإجراءات المتبعة سمحت للبلد بكسب المزيد من الوقت.

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، أن جميع الحالات التي ظهرت هي لأشخاص تواجدوا في بلدان تعاني من تفشي المرض.