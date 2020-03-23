الدفاع الروسية: موسكو وأنقرة لم ترصدا خروقات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجانبين الروسي والتركي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، لم يرصدا أي خروقات لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

موسكو– سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي في فيسبوك : "لم يرصد الجانبان الروسي والتركي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا أي خروقات خلال الــ24 الساعة الأخيرة".

ولم يقم مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بحسب البيان، بتنفيذ أي عمليات إنسانية .

وبشكل عام، تم حتى الآن، تنفيذ 2420 عملية إنسانية، وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية 4021.42 طن.

تسيير دورية روسية-تركية مشتركة ثانية في إدلب

أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا تسيير الدورية الروسية-التركية المشتركة الثانية، اليوم الاثنين، على طريق "إم-4" بين حلب واللاذقية بمنطقة إدلب.

وجاء في بيان مركز المصالحة: "في الثالث والعشرين من آذار/مارس، بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، وطبقا للاتفاق الروسي-التركي، تم تسيير الدورية الروسية-التركية المشتركة الثانية على طريق "إم-4"، الذي يربط مدينتي حلب واللاذقية".كما أشار البيان إلى تقليص مسار الدورية لضمان الأمن.

تركيا تتعهد بتصفية الجماعات المتطرفة

وأضاف البيان، أن الجانب التركي تعهد باتخاذ إجراءات في المستقبل القريب لتصفية الجماعات المتطرفة التي تعيق حركة الدوريات المشتركة على الطريق السريع "إم-4" في الممر الآمن".

وجرت مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في موسكو في 5 مارس/آذار الجاري وتوصلا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس/آذار.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الاتفاق بين روسيا وتركيا بشأن إدلب يثير انزعاجا في الولايات المتحدة، وهم يستخدمون أي عذر للترويج لهستيريا العداء لروسيا.