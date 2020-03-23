الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على طالبين خططا لهجوم على مؤسسة تعليمية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على طالبين اثنين، كانا يخططان للهجوم على مؤسسة تعليمية، وبحوزتهما متفجرات وأسلحة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الاثنين: "تم إلقاء القبض على طالبين بإحدى المؤسسات التعليمية في سخالين [بالشرق الأقصى الروسي]، من مواليد عامي 2002 و 2003، لتورطهما بالترويج عبر الإنترنت للإرهاب والقتل الجماعي والانتحار".

وتابع البيان: "تم خلال عمليات التفتيش العثور على بندقية صيد وأعيرة نارية، ومفجر صناعي للعبوات الناسفة، ومتفجرات يدوية الصنع، ومواد قابلة للانفجار، ومذكرات شخصية تحتوي على معلومات تخص التخطيط لهجوم على مؤسسة تعليمية".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد أحبط عملين إرهابيين ضد مؤسسات تعليمية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم، الشهر الماضي، واعتقل مراهقين بحوزتهما عبوات ناسفة يدوية الصنع.