موسكو: مركزان روسيان يعملان على إنشاء عقارات مضادة لفيروس كورونا

أعلنت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الاثنين، أن مركزين تابعين للوكالة يعملان على إنشاء أدوية مضادة لفيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت سكفورتسوفا في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن مركز أبحاث المناعة الذي يقع في موسكو، ومركز أبحاث الأدوية العالية النقاء، الذي يقع في سانت بطرسبورغ، التابعين للوكالة، أخذا على عاتقهما مسؤولية تطوير، وبناءً على كل الخبرة الدولية المتراكمة، أدوية أكثر فعالية وأمانًا يمكن تناولها عشية المظاهر السريرية أو لدى المظاهر السريرية، من أجل القضاء التام على العدوى الخطيرة . أو حتى منع تطور هذا المرض".

وأوضحت سكفورتسوفا أن الوكالة تحولت إلى العمل في نظام ثلاث نوبات، كي تحصل البلاد على الاختبارات والأدوية في أقرب وقت ممكن.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأنه قد تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة في روسيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 438 حالة.

وأكد ميشوستين أن الوضع في روسيا ليس حادا كما في بعض دول العالم، وكل الإجراءات المتبعة سمحت للبلد بكسب المزيد من الوقت.

وأعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، أن جميع الحالات التي ظهرت هي لأشخاص تواجدوا في بلدان تعاني من تفشي المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس/آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد بوباء عالمي، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس أكثر من 339 ألف حالة متوزعة في 167 دولة وإقليم في العالم".