الدفاع الروسية تعلن جاهزيتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس المديرية الطبية العسكرية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية دميتري تريشكين، أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة لأي تطور للأحداث المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال تريشكين: "إن المساعدة التي يقدمها المتخصصون الروس لإيطاليا لا تؤثر على قدرتنا في ضمان سلامة المواطنين والعسكريين. نحن مستعدون للرد الفوري على أي تطور للأحداث بالكامل".

وشدد على أنه على أساس المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، تم إعداد أقسام خاصة لإجراء المراقبة.

وسجلت السلطات الروسية 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة في روسيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 438 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت، يوم 11 آذار/مارس 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد يشكل وباء عالميا، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص.