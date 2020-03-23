الدفاع الروسية: المساعدات المرسلة إلى إيطاليا لن تؤثر على قدراتنا الداخلية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.

موسكو - سبوتنيك. قال قائد قوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الإثنين: "إذا تحدثنا بلغة الأرقام، فقد أرسلنا مختبرا واحدا من إجمالي 15 مختبرا بقوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية، و20 آلة تعقيم من 2065 آلة تمتلكها القوات و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص يخدمون في قوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية".

وأضاف كيريلوف: "هذا لن يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ مهامها"، مشيرا إلى أنه "سيحصل المختصون على خبرات كبيرة في القضاء على التداعيات في المناطق السكنية".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع في بيان "أقلعت طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل-76" العاشرة، من مطار تشكالوفسكي في مقاطعة موسكو إلى إيطاليا وعلى متنها عسكريين روس وتقنيات".

يشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي حول مناطق تنفيذ فعاليات الوقاية والتطهير، سيبدأ الخبراء العسكريون الروس بتنفيذ مهامهم.

هذا وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس/ آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد بجائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس أكثر من 339 ألف حالة متوزعة في 167 دولة وإقليم في العالم".