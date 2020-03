الدفاع الروسية: المساعدات المرسلة إلى إيطاليا لن تؤثر على قدراتنا الداخلية

موسكو - سبوتنيك. قال قائد قوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الإثنين: "إذا تحدثنا بلغة الأرقام، فقد أرسلنا مختبرا واحدا من إجمالي 15 مختبرا بقوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية، و20 آلة تعقيم من 2065 آلة تمتلكها القوات و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص يخدمون في قوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية".

