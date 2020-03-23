السفارة الروسية لدى المغرب تنظم رحلة خاصة لإجلاء الرعايا الروس

أعلنت السفارة الروسية في المغرب عن إجلاء الرعايا الروس العالقين في مطار الدار البيضاء على متن رحلة خاصة.

وقالت السفارة في تغريدة بموقع "تويتر"،" في الـ 23 مارس قامت السفارة الروسية في الرباط والقنصلية العامة في الدار البيضاء بإجلاء المواطنين الروس ومواطني عدد من دول رابطة الدول المستقلة من المغرب إلى روسيا".

وأضافت السفارة "مباشرة بعد وصول عدد من الدبلوماسيين والسياح من مختلف الدول إلى مطار الدار البيضاء، قام توجيه رحلة خاصة على متن طائرة تابعة لخطوط "أزور إير" بنقل 457 شخصا بطلب من الجانب الروسي".

هذا وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم السبت، أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية ووزارة السياحة ووزارة الخارجية الروسية قررت إجلاء المواطنين الروس من المغرب.

وأضافت زاخاروفا، أن "الوكالات (وكالة النقل الجوي الفيدرالية ووزارة السياحة ووزارة الخارجية) اتخذت قرارا بشأن إجلاء مواطنين روس من المغرب"، مشيرة إلى أنه "يجري الآن وضع خطة إجلاء تفصيلية، نظرا أن المواطنين يتواجدون في أجزاء مختلفة من البلاد".

في غضون ذلك، هذا وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس/آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد بجائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس أكثر من 339 ألف حالة متوزعة في 167 دولة وإقليم في العالم ".