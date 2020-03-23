السفارة الروسية لدى المغرب تنظم رحلة خاصة لإجلاء الرعايا الروس

وقالت السفارة في تغريدة بموقع "تويتر"،" في الـ 23 مارس قامت السفارة الروسية في الرباط والقنصلية العامة في الدار البيضاء بإجلاء المواطنين الروس ومواطني عدد من دول رابطة الدول المستقلة من المغرب إلى روسيا".
وأضافت السفارة "مباشرة بعد وصول عدد من الدبلوماسيين والسياح من مختلف الدول إلى مطار الدار البيضاء، قام توجيه رحلة خاصة على متن طائرة تابعة لخطوط "أزور إير" بنقل 457 شخصا بطلب من الجانب الروسي".
Коммюнике Посольства по экстренному вывозу ✈️российских туристов из #Марокко в Россию— Russie au Maroc🇷🇺🇲🇦 (@U_MAROC) March 23, 2020
⬇️⬇️⬇️#Москва #Россия #туристы #Касабланка #Фес #Рабат #Танжер #Агадир #Марракеш #Эссуэйра pic.twitter.com/lrbiZYuyuT
هذا وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم السبت، أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية ووزارة السياحة ووزارة الخارجية الروسية قررت إجلاء المواطنين الروس من المغرب.
في غضون ذلك، هذا وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس/آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد بجائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس أكثر من 339 ألف حالة متوزعة في 167 دولة وإقليم في العالم ".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)