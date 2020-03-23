خبير: الاقتصاد الروسي أكثر استقرارا تجاه أسعار النفط المنخفضة مقارنة بالسعودية

موسكو- سبوتنيك. وقال كوستانيان لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول أي الاقتصادين، الروسي أم السعودي، سيكون أكثر استقرارا أمام الانخفاض الحالي لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط والطويل: "سيعاني كلا الاقتصادين، لكن فريق الاقتصاد الكلي لدينا يعتقد أن احتياطيات روسيا واقتصادها المتنوع، والروبل المرن سيمكن روسيا من المقاومة لفترة أطول".

وأضاف: "في المحصلة النهائية، بفضل الروبل المرن والاقتصاد الأكثر تنوعا، يجب على الميزانية الروسية التحمل بشكل أفضل. تعتبر معظم إيرادات الميزانية في المملكة العربية السعودية، وبنسبة 65% من قطاع النفط والغاز".

ويذكر أنه لم تتمكن دول "أوبك +"، يوم 6 آذار/مارس الحالي، من التوصل إلى اتفاق حول تغيير معايير الصفقة الخاصة بخفض إنتاج النفط أو تمديده. وعلى وجه الخصوص، اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط الحالية، بينما عرضت المملكة العربية السعودية - زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل. وهذا ما تسبب في انهيار سوق النفط، حتى انخفض سعر الخام برنت يوم 18 مارس، إلى ما دون 25 دولارا للبرميل، وانخفض سعر الخام غرب تكساس الوسيط (في.تي.أي) إلى أقل من 21 دولارًا، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2002.