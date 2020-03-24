روسيا تضع خطة للتعجيل بنشر مختبرات لكشف فيروس كورونا

كلف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، وسلطات العاصمة والأقاليم الفيدرالية بوضع خطة للتعجيل بنشر مختبرات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لمجلس الوزراء، نشر على موقعه الرسمي: "قامت جمعية حماية حقوق المستهلك بالتعاون مع حكومة موسكو والأجهزة التنفيذية للكيانات الفيدرالية الروسية، بوضع مخطط للتسريع بنشر مختبرات إضافية لإجراء تحاليل للسكان للكشف عن فيروس كورونا المستجد مع المراكز المرجعية التي سيتم على أساسها تأكيد التشخيص".

كما كلف مجلس الوزراء باتخاذ التدابير لإبلاغ المواطنين على الفور بنتائج فحص فيروس كورونا التي أجريت في المركز العلمي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية وموعد تنفيذ التعليمات 24 آذار/مارس 2020.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد مصدر في مقر العمليات إن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس كورونا سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ في موسكو".

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16500 شخص.